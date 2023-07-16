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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: النشاط يحقق نواتج التعلم أكثر من مقرر دراسى كامل

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على تقديم الأنشطة في إطار متكامل، مشيرًا إلى أن  النشاط يمكن أن يحقق نواتج التعلم أكثر من مقرر دراسي كامل.

جاء هذا خلال الندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات، التي تنظمها القوات المسلحة، ممثلة في قوات الدفاع الشعبي، اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ في إطار استراتيجية تنمية الولاء والانتماء والهوية المصرية لدى الطلاب.

وأضاف الوزير أن تنمية الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب لا تتحقق بالمحاضرات فقط، ولكن بشكل غير مباشر من خلال مثل تلك الأنشطة، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتوي تكرار الفعاليات التثقيفية في كل مكان لتنمية الانتماء لدى الطلاب.

ولفت حجازي إلى أن وزارة التربية والتعليم تؤثر في 25 مليون طالب، وإن لم تتمكن من تحقيق التأثير المطلوب قبل تخرجهم من المرحلة الثانوية فلن تستطيع التأثير بعد ذلك.

ووجه الوزير كلمة للطلاب قائلًا: "التعليم أكبر من الدرجات، لكنه يقاس بالمهارات والجدارات التي يكتسبها الطالب خلال سنوات دراسته".

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