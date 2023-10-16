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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد المقررات الدراسية للصف الأول الثانوي لاختبارات شهر أكتوبر

التربية والتعليم
التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات الدراسية، للصف الأول الثانوي العام، لأختبار أول امتحان شهري بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لشهر أكتوبر.

تفاصيل مقررات اختبارات شهر أكتوبر 

فى مادة اللغة العربية جاءت كالتالي: 

القصة - الفصل الأول، والثاني، والثالث

القراءة - مكارم الأخلاق وحاتم الطائي

النصوص - شباب تسامى للعلا، قيم الحياة الزوجية

النحو - الأفعال الناقصة والتامة، أفعال المقاربة والرجاء والشروع

البلاغة - الحقيقة والمجاز، التشبيه

الأدب - الشعر في العصر الجاهلي، النثر في العصر الجاهلي

 

فى مادة التاريخ (الوحدة الأولى)

- درس الحضارة والتاريخ

- درس مصادر دراسة الحضارات

- درس عوامل قيام الحضارات

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024

فى مادة الجغرافيا

- الدرس التمهيدى وموقع مصر

- درس مدخل لدراسة علم الجغرافيا

- درس موقع مصر وأهميته

 

فى مادة الكيمياء

 ( الباب الاول كامل / الباب الثاني الذي درس المول)

 

فى مادة اللغة الإنجليزية

 ( Unit 1 & Unit 2 )

 

فى مادة الرياضيات

الجبر: حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد بيانيا – مقدمة عن الأعداد المركبة – الحد التخيلي – قوى ت الصحيحة – تساوي عددين مركبين – العمليات على الأعداد المركبة – جمع وطرح وضرب الأعداد المركبة – العددين المترافقين – قسمة الأعداد المركبة.

حساب المثلثات: الزاوية الموجهة: الجقياس الستيني للزاوية الموجهة – الوضع القياسي للزاوية الموجهة – القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجهة - موقع الزاوية في المستوى الإحداثي المتعامد – الزوايا المتكافئة.

الهندسة المستوية: تشابه المضلعات – المضلعان المتشابهان – معدل التشابه لضلعين – تشابه المثلثات – مسلمة – نتائج هامة 1، 2 – نظرية 1 – نظرية 2 – العلاقة بين مساحتي سطحي مضلعين متشابهين – النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين نظرية 3

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تفاصيل عقد امتحانات أولى وثانية ثانوي العام الدراسي الحالي

فى مادة مبادئ التفكير الفلسفي

- الوحدة الأولى - مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي

 - الموضوع الأول - التفكير الإنساني

فى مادة الاحياء

- الكربوهيدرات

-اليبدات

-الأحماض النووية

-التفاعلات الكيميائية في أجسام الكائنات الحية

 

فى مادة الفيزياء

- الباب الأول كامل

- الباب الثاني الي درس انواع العجلة فقط

 

الفصل الدراسي الأول شهر اكتوبر أختبار اول امتحان شهري صف الأول الثانوي العام المقررات الدراسية مادة اللغة العربية مادة التاريخ مادة الجغرافيا مادة الكيمياء

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