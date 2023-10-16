وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، من خلال جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة سوهاج الجديدة؛ وهي إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة إجمالية 30351.4 فدان.

وأشار وزير الإسكان، في بيان، إلى أن المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة شملت تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية (سكن كل المصريين) وطرح أراض سكنية صغيرة متنوعة للمواطنين لتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق اشتراطات محددة، بجانب تخصيص أكثر من 42 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة بأنشطة (تجاري إداري، تجاري إداري سكني، تعليمي، طبي، حضانة، نادٍ رياضي، كومباوند) لزيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل متنوعة لأهالي المحافظة، وكذا تطوير الطرق ورفع كفاءة ومد شبكات الكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل وتنسيق العديد من المناطق، بجانب تنفيذ مشروعات الخدمات.

بدوره، قال رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، المهندس محمد عبدالله يوسف، إنه تم ويجري تنفيذ 42 عمارة سكنية بإجمالي 1008 وحدات سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمساحة 90م2 نموذج (3 غرف + صالة)، ويجري تنفيذ 180 وحدة سكنية بالمبادرة بمساحة 75 م2 (نموذج 2 غرفة + صالة) لتلبية طلبات المتقدمين، مضيفًا أنه تم حتى الآن طرح 13107 قطع أراضٍ سكنية صغيرة متنوعة بين إسكان (أكثر تميزا – مميز - متوسط).

وأضاف أنه تم بقطاع الخدمات خلال العام الحالي الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي (مدرسة أبو بكر الصديق) وتم تشغيلها للعام الدراسي الحالي، ويجري تنفيذ مدرسة 42 فصلا "تعليم أساسي" بقيمة إجمالية 32 مليون جنيه، كما تم تخصيص مدرستين خاصتين للمستثمرين ويجري التنفيذ للبدء في تشغيلها، ويجري تنفيذ مدرسة أخرى لصالح هيئة الأبنية التعليمية، كما تم بيع أكثر من 20 محلًا تجاريًا بنظام المزايدة العلنية ببعض مناطق المدينة، كما تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية، و3 وحدات إدارية، ويجري تخصيص وحدة إدارية وثلاجة خضراوات ومخزن وهايبر وفرع تجزئة لإدارة التموين، ويجري تخصيص 9 وحدات إدارية بالسوق التجارية بمنطقة 41 عمارة لصالح مصلحة الشهر العقاري، للتيسير على المواطنين.

وأوضح أن الخدمات بالمدينة اشتملت على تنفيذ وتشغيل المستشفى الجامعي سعة 200 سرير بمساحة 8.6 فدان تضم مبنى المستشفى المكون من أرضي + 4 أدوار متكررة، ومباني أخرى ضمن مكونات المشروع تشمل غرف كهرباء وأمن وصيانة وغير ذلك، بتكلفة إجمالية 560 مليون جنيه، ويجري تنفيذ أعمال التشطيبات لمستشفى الأطفال سعة 263 سريرا بتكلفة إجمالية 712 مليون جنيه، وتتكون من بدروم + أرضي + 6 أدوار على مساحة 6.6 فدان بمركز خدمات المدينة، كما تم الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لـ600 قطعة أرض مقابر (مسلمين/ مسيحيين).