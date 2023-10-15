تلبية لرغبات المواطنين.. طرح وحدات إسكان متوسط جاهزة للتسليم الفورى

كشف مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تجهيزات تقوم بها الهيئة لطرح وحدات إسكان متوسط منتهية التنفيذ وجاهزة للتسليم الفوري، لطرحها على المواطنين فى أغلب المدن الجديدة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص خلال شهرين على الأكثر، تلبية لرغبات وتساؤلات عدد كبير من المواطنين.

وأكد المصدر، لـ"الدستور"، أن الطرح سيضم وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة، بجانب وحدات الشراكة مع القطاع مثل وحدات مدينتي وسيكون أغلب المدن الجديدة، على رأسها مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر والعبور.

وأوضح أنهم خاطبوا أجهزة المدن لموافاتهم بالوحدات المتاحة وعددها ومواقعها، حتى تقوم الهيئة بعملية التسعير الجديد للوحدات، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء بتثبيت الأسعار انتهى العمل به يوم 29 سبتمبر الماضي، وبالتالي سيكون هناك سعر جديد، والزيادة فى الأسعار ستكون وفقا لنسب التضخم، وليس وفقا للأسعار المغالي فيها فى السوق الخاصة.

أضاف أن آلية الطرح والتخصيص لن تختلف عن الآليات السابقة، حيث يتم الطرح إلكترونيا على مرحلتين، الأولى عقب الاعلان فى الجرائد الرسمية وهي مرحلة إبداء الرغبة فى الحجز وتسجيلها على الموقع، ثم المرحلة الثانية بعد سداد مقدم جدية الحجز واستيفاء المستندات المطلوبة، ورفعها إلكترونيا على الموقع لإتمام عملية الحجز.

وأكد أنه عقب إتمام عملية الحجز الكترونيا تبدأ عملية فحص المستندات التي تقدم بها الراغب، من قبل البنك، وعقب التأكد من صحتها ومطابقتها للشروط، تجري عملية استكمال الإجراءات واستكمال جدية الحجز بواقع 30% من إجمالي سعر الوحدة المحجوزة، بعدها يتم تسليم الوحدة مباشرة للحاجز.

وأشار إلى أن إنهاء إجراءات الحجز لا تستغرق أكثر من شهرين، وتتوقف فى أغلب الأحوال على أمرين، هما ألا يكون الحاجز استفاد مسبقا من مشروعات الإسكان خاصة حاجزي وحدات محور سكن مصر والثاني ألا تتخطى قيمة القسط 40% من إجمالي دخل الأسرة وهو شرط ائتماني خاص بالعملية البنكية.