رابط صندوق الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن قيمة أقساط الشقق وموقف الحجز

وفر صندوق الإسكان الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن من خلاله حجز وحدات الإسكان الاجتماعي في إحدى المشاريع التي تقيمها الدولة حاليا للشباب بمختلف محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة بالتقسيط ربع سنوي المريح للشباب من محدودي ومتوسطي الدخل وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات صندوق التمويل العقاري والحجز أو دفع الأقساط خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





خطوات حجز وحدات سكنية تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي

يستطيع الكثير من الشباب الراغبين في حجز وحدة سكنية تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي إتباع الخطوات التالية :-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للصندوق من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار أيقونة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي





تسجيل بيانات المطلوبة الاسم رباعي، رقم التليفون، الرقم القومي





الحصول على كود الدفع الذي يتم تسديد قيمة كراسات الشروط من خلاله





وصول رسالة عبر الهاتف المحمول بها الكود الذي يتم من خلاله إنشاء حساب عبر الموقع الرسمي للصندوق





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الشروط التي يجب توافرها في حجز الوحدات السكنية

للراغبين في التقديم عبر رابط صندوق الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن قيمة أقساط الشقق وموقف الحجز أن تتوافر عدة شروط في المتقدمين هي:-





أن يكون مصري الجنسية





أن يكون أكبر من 21 وأصغر من 55





أن تتوافر فيه كافة الشروط المالية المطلوبة في المشروع المتقدم له





أن تحميل كافة الأوراق المطلوبة من بيان الدخل الشهري وإيصال المرافق وشهادة ميلاد الأطفال إن وجد أو قسيمة الزواج عبر الموقع الالكتروني الخاص بالتقديم والذي خصصته الوزارة في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19