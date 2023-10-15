الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات العلمين الجديدة

خلال اجتماع اليوم
خلال اجتماع اليوم

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، وخطط التنفيذ المضغوطة والمكثفة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات في أسرع وقت وبأعلى جودة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة المعين قبل أيام، خلفًا للمهندس وائل سمير.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، شدد الدكتور عاصم الجزار، خلال اجتماعه بفريق العمل فى المدينة، على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والمتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى، والتعامل مع المقاولين بحزم وحسم، للالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، وعدم التعامل مع المقاولين المتقاعسين مستقبلًا، والتعامل مع المقاولين الجادين فقط، والاستفادة القصوى من جميع العاملين بجهاز المدينة، وتكليف كل فرد بمهام محددة، وإعادة تنظيم العمل بالمشروعات بما يحقق دفع معدلات العمل.

مدن الجيل الرابع

وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة العلمين الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.

جدير بالذكر ان الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، قام بجولة تفقدية لمشروعات المدينة الأسبوع الماضي، وقرر فى اليوم التالي تغيير رئيس جهاز المدينة، وضخ دماء جديدة من شأنها تسريع وتيرة الإنجاز فى المدينة حسب الخطط والمدد الزمنية المرجوة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا جهاز مدينة العلمين الجديدة

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