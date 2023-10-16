لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال الكون تضم متسابقتين متحولتين هذا العام

ستضم مسابقة ملكة جمال الكون هذا العام متسابقتين متحولتين جنسيًا على الأقل لأول مرة في التاريخ، وتأتي هذه الأخبار بعد أن فازت المضيفة مارينا ماتشيتي البالغة من العمر 23 عامًا بلقب ملكة جمال البرتغال الأسبوع الماضي قبل مسابقة ملكة جمال الكون الثانية والسبعين في نوفمبر المقبل.

وهي ثاني شخص متحول جنسيًا يفوز بمسابقة ملكة جمال الكون في بلادهم، وفي وقت سابق حصلت عارضة الأزياء الهولندية ريكي كولي على لقب ملكة جمال هولندا في شهر يوليو الماضي، أصبحت كأول امرأة متحولة جنسيًا تفوز بالمسابقة.

وستقام مسابقة ملكة جمال الكون الـ72 في السلفادور هذا العام في نوفمبر، وسيضم الحدث 90 امرأة من جميع أنحاء العالم يتنافسن على لقب ملكة جمال الكون، حيث تتوج ملكة جمال الكون الـ71 ريبوني جابرييل، خليفتها، إذا فازت مارينا ماتشيتي أو ريكي كولي بالمسابقة، فسوف تصبحان أول امرأة متحولة ترتدي تاج ملكة جمال الكون، وفي الوقت نفسه في عام 2018 كانت الإسبانية أنجيلا بونس أول متسابقة متحولة جنسيًا في المسابقة لكنها لم تتأهل إلى النهائيات.

وفي الوقت نفسه، استخدمت مارينا وريكي صوتهما دائمًا لتعزيز الشمولية في مسابقات ملكات الجمال، في مقطع فيديو تم نشره على قناة المسابقة البرتغالية على اليوتيوب قبل مسابقة ملكة جمال البرتغال، قالت مارينا ماتشيتي: "باعتباري امرأة متحولة، مررت بالعديد من العقبات على طول الطريق، ولكن لحسن الحظ وخاصة مع عائلتي أثبت الحب أنه كن أقوى من الجهل".

ونشرت ريكي أيضًا مقطع فيديو قبل مسابقة ملكة جمالها وقالت: "طلبت منا ملكة جمال الكون أن نصف أنفسنا في كلمة واحدة.. الكلمة التي اخترتها هي "النصر"، لأنني عندما كنت طفلًا صغيرًا تغلبت على كل الأشياء التي جاءت في طريقي.. وانظر إلي الآن، وأنا أقف هنا كامرأة متحولة قوية ومتمكنة وواثقة من نفسها".