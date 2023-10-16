وزيرة الصحة الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولى بالتدخل لحماية الكوادر الطبية

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مستشفيات في قطاع غزة، منها مستشفى الشفاء، مشيرة إلى أنه بذلك هناك مخاطر على الكوادر الطبية.

وطالبت الدكتورة مي الكيلة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد"، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الكوادر الطبية من أجل استكمال خدماتها، مفيدة بأن نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى في ظل الظروف الحالية وحالاتهم الحرجة هو أمر بالغ الخطورة وخارج القوانين الدولية.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن غزة الآن بحاجة ماسة إلى توفير مستلزمات طبية بشكل مستمر؛ لأن القصف والإصابات مستمرة، موضحة أن المساعدات التي تصل إلى القطاع لا تكفي مطلقًا.

وناشدت بضرورة التدخل السريع لإخراج المصابين والجثث من تحت الأنقاض، لافتة إلى أن أرقام المصابين والشهداء ليست دقيقة حتى الآن، بسبب عدم التمكن من إخراج الكثير من تحت الأنقاض، وذلك بسبب عم وجود معدات لإخراجهم.