"تضامن دمياط": تخصيص شاطئ لذوي الاحتياجات الخاصة خطوة هامة ومبادرة جديدة

قالت الشيماء أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة دميـاط، إن تخصيص شاطئ لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة دمياط الجديدة خطوة هامة ومبادرة جديدةً من نوعها حيث إنه المقياس الحقيقى لتقدم المجتمع فى قدرته على احتضان التنوع بين الأفراد وعن طريق جهود التعاون المشترك وتضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع والتى تمثل نموذجا حيا للولاء للوطن الغالي.

وفى سياق متصل، جرى تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها كنموذج مطور بمنطقة الشاطىء والتى تشمل عمل مشايات وتنسيق موقع بالمنطقة.

في سياق آخر شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظتين لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة دمياط.





وقع البروتوكول اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندسة أمل حنفى رئيس مركز معلومات الشبكات بمحافظة القاهرة والذى جاءت مراسمه بمقر ديوان عام محافظة القاهرة.



