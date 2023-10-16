الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن دمياط": تخصيص شاطئ لذوي الاحتياجات الخاصة خطوة هامة ومبادرة جديدة

تضامن دمياط
تضامن دمياط

قالت الشيماء أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة  دميـاط، إن تخصيص شاطئ لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة دمياط الجديدة خطوة هامة ومبادرة جديدةً من نوعها حيث إنه المقياس الحقيقى لتقدم المجتمع فى قدرته على احتضان التنوع بين الأفراد وعن طريق جهود التعاون المشترك وتضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع والتى تمثل نموذجا حيا للولاء للوطن الغالي.

 

وفى سياق متصل، جرى تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها كنموذج مطور بمنطقة الشاطىء والتى تشمل عمل مشايات وتنسيق موقع بالمنطقة.

 

في سياق آخر شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظتين لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة دمياط.


 

وقع البروتوكول اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندسة أمل حنفى رئيس مركز معلومات الشبكات بمحافظة القاهرة والذى جاءت مراسمه بمقر ديوان عام محافظة القاهرة.


 

دمياط الهمم تضامن اجتماعي أحداث دمياط رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي محافظ دمياط

مواد متعلقة

حملات ميدانية لمتابعة مبادرة خفض الأسعار في دمياط

توقيع بروتوكول تعاون بين محافظتي دمياط والقاهرة لإنشاء مركز لمعلومات المرافق

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

مكتبة مصر العامة في دمياط تحصد جائزة العام على مستوى الجمهورية

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

انطلاق مبادرة "حرفتك مهنتك" في مراكز شباب محافظة دمياط

بمشاركة 400 فتاة.. مسيرة لتمكين الفتيات وزيادة وعيهن في دمياط

البلتاجي نقيبا لأطباء دمياط.. و"بصل وأبو الخير" يفوزان بعضوية مجلس النقابة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن تفعيل خطة لإخلاء 28 مستوطنة قرب حدود لبنان

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

عاجل.. يبدأ من 25 ألفًا.. كم مقدم حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة؟

واشنطن بوست: لا حل للتصعيد الحالى فى غزة إلا بالدور المصرى

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا