دوري المحترفين.. مكادي يواجه الحدود وأسوان يصطدم بالجمهورية شبين والمقاصة أمام بروكسي

تقام، اليوم، خمس مباريات في افتتاح مواجهات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري المحترفين منها 4 مباريات في الرابعة عصرا، حيث يلتقي أسوان مع الجمهورية شبين ومكادي مع حرس الحدود والمقاصة مع بروكسي وبترول أسيوط مع النجوم ومباراة واحدة في السادسة والنصف مساء بين راية والنصر للتعدين.

مكادي يواجه حرس الحدود

يحل حرس الحدود الرابع برصيد 7 نقاط بقيادة محمد مكي ضيفا على فريق مكادي الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط بقيادة عثمان أحمد، وذلك على ملعب خالد بشارة بالجونة.

ويسعى حرس الحدود لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة العاشرة، واحتلال القمة في انتظار نتائج مباريات الغد بينما يسعى مكادي لتحقيق فوزه الأول .

يدير المباراة محمد حسين ويساعده محمد عطا ووليد حميد ومعهم لطفي شعبان حكما رابعا.

فريق مكادي

بترول أسيوط يستضيف النجوم

ويستضيف بترول أسيوط الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط بقيادة أحمد عبدالمقصود فريق النجوم القابع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بقيادة نادر السيد.

ويسعى بترول أسيوط للعودة للانتصارات بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين بينما يبحث النجوم عن فوزه الأول هذا الموسم .

ويدير المباراة محمد نهاد ويساعده عمران فريج ومحمد مجدي السيد ومعهم عمرو عابدين حكما رابعا.

وفي ملعب الأسيوطي يلتقي مصر المقاصة السابع عشر برصيد نقطة واحدة بقيادة طارق حجاج، مع فريق بروكسي التاسع برصيد أربع نقاط بقيادة محمد حامد، ويدير المباراة طاهر أيمن سليمان ويساعده محمد أبو رحاب وأحمد عبد الباسط ومعهم محمد علي كامل حكما رابعا.

أسوان يصطدم بالجمهورية شبين

ويواجه أسوان صاحب المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط بقيادة حمدي حمدان، فريق الجمهورية شبين صاحب المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة بقيادة عصام شعبان.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين حيث يسعى أسوان لتعويض هزيمته الأخيرة أمام دكرنس في حين يسعى المقاصة لتحقيق الانتصار الأول.

ويدير المباراة أحمد عبد السميع ويساعده محمد أحمد حسين ومحمد صلاح مهران ومعهم عبد الحكيم ناصر حكما رابعا.

راية تعادل في الجولة الثانية مع السكة الحديد

راية يواجه التعدين تحت الأضواء الكاشفة

وفي السادسة والنصف مساء يستضيف راية الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد نقطتين بقيادة محمد حليم فريق النصر للتعدين صاحب المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة بقيادة محمد شرف بملعب حرس الحدود بالإسكندرية

ويدير المباراة محمد الشناوي ويساعده عماد الشامي وأحمد عبد الهادي خلف ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.