الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين هريدى يوضح لـ "الشاهد" السيناريو المطروح لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن السيناريو المطروح لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، قائلا: "من ضمن السيناريوهات الدائرة حاليا من قبل الجانب الإسرائيلي، هي الدولة الواحدة، بدلا من الدولتين، التي تضم فلسطين وإسرائيل سويا، لكن نتنياهو أجهض هذه الفكرة نهائيا في 2018، حين استصدر قرار من الكينست الإسرائيلي، بقومية دولة إسرائيل لليهود فقط، دون دخول أي عناصر أخرى".

وأضاف "هريدي" خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذى يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، مساء الأحد: "هذه الأهداف بعيدة المدى، لكن يتم تنفيذها على مراحل طويلة، فالعالم العربي يعتمدون على "تكتيك" معين، وإسرائيل بجانبها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يعتمدون على استراتيجية كبرى".

فلسطين إسرائيل الشاهد اكسترا نيوز مساعد وزير الخارجية حسين هريدي الدكتور محمد الباز

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