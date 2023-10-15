تفاصيل إحالة أب عذب طفله بسبب شكاوي الجيران للمحاكمة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، إحالة المتهم بتعذيب ابنه حتى الموت للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ.

وتبين أن الطفل الضحية يدعى «عاصم»، 10 أعوام، خرج للعب واللهو في الشارع دون إخبار أحد مستغلًا خروج والده للعمل وانشغال والدته في أعمال البيت ولم يكتفِ بذلك فلا يمر يوم إلا ويتسبب في مشاجرات ومشاحنات مع الأطفال ويتعدى عليهم بالضرب ويمارس ضدهم البلطجة مستغلًا ضخامة جسمه.

وتبين أن والده رغب في تأديبه عقب شكاوي الجيران فتعدى عليه بالضرب بخرطوم قديم في المنزل، وعندما أصيب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، قرر نقله للمستشفى العام لإسعافه خوفًا من إصابته أي مكروه لكنه توفى.