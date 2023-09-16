السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لتحليل المخدرات.. عرض المتهم بتعذيب ابنه حتى الموت في حلوان على الطب الشرعي

تحليل المخدرات
تحليل المخدرات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، بعرض المتهم بتعذيب ابنه حتى الموت على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل مخدرات وبيان تعاطيه المخدر من عدمه.

عرض المتهم بتعذيب نجله في حلوان على الطب الشرعي

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يدعى عاصم وعمره 10 أعوام ويخرج للعب واللهو في الشارع دون إخبار أحد مستغلًا خروجه للعمل وانشغال والدته في أعمال البيت ولم يكتفِ بذلك فلا يمر يوم إلا ويتسبب في مشاجرات ومشاحنات مع الأطفال ويتعدى عليهم بالضرب ويمارس ضدهم البلطجة مستغلًا ضخامة جسمه.

وتابع المتهم أنه كل يوم بعودته للمنزل يجد جيرانه يشتكوا منه ومن أفعاله المخجلة وسوء تربيته وفي أخر مرة وجدت أحد الجيران تعدى عليه بالضرب لكثرة الشكوى منه دون جدوى فقرر تأديبه وهذا ما جعله يخرج للتشاجر مع الجيران وتبادلا السباب والشتائم معًا مؤكدًا أنه عقب عودته للبيت تعدى على نجله بالضرب بخرطوم قديم في المنزل وعندما أصيب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، قرر نقله للمستشفى العام لإسعافه خوفًا من إصابته أي مكروه لكنه توفى.

تعذيب نجله الطب الشرعي تحليل مخدرات مشاحنات مع الأطفال قسم شرطة حلوان مستشفى حلوان العام

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