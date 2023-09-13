لا شبهة جنائية.. التفاصيل الكاملة لوفاة مسن وحيدًا في حلوان

تواصل نيابة دار السلام الجزئية، الأربعاء، التحقيق في واقعة وفاة مسن داخل مسكنه بمنطقة حدائق المعادي.

شاب يروي كواليس العثور على جثة والده في حلوان

واستمعت النيابة لأقوال ابن المتوفي الذي نفى وجود شبهة جنائية، مؤكدًا أن والده مصاب بأمراض الشيخوخة وكبير في السن ويعيش بمفرده وحيدًا منذ وفاة أمه، وأنه وأشقائه يترددون عليه من فترة لأخرى للأطمئنان عليه.

وتابع الابن أنه يوم اكتشاف الوفاة تلقى اتصالاً هاتفيًا من أحد الجيران يفيد بانبعاث رائحة كريهة من منزل الأب بالطابق الأرضي وبدخولها عثر على جته متعفنه، فأبلغوا الشرطة، وبوصول الأبن للمنزل، تم نقل الجثة للمشرحة تمهيدًا لاستخراج قرارات التصريح بالدفن من النيابة العامة موضحًا أن آخر مكالمة مع والده كانت من خمسة أيام وكان بخير.

وجاء في مناظرة النيابة عن أن الجثة لمسن في نهاية العقد السادس من العمر يرتدي ملابسه ولكن الجثة متعفنة وبها آثار رمى لمرور ما يقرب من أربعة أيام على الوفاة.

استمعت النيابة لأقوال جيران المتوفي الذين أكدوا أنه يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأرضي ورجل مسن ويعاني من أمراض الشيخوخة ويعيش بمفرده عقب زواج ابنائه ووفاة زوجته.

وتابعوا أنهم يوم اكتشاف الوفاة شموا رائحة كريهة في شقة جاره المسن فحاولوا إنذاره لسوء الرائحة، لكنه لم يستجب لندائهم، فأبلغوا أحد أبنائه والذي تمكن من المجيء واكتشاف وفاة والده في شقته بشارع حسانين دسوقي.



◘ بلاغ قسم شرطة دار السلام

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، يفيدوا وجود رائحة كريهة من من شقة سكنية بالعقار محل سكنهم بشارع حسانين دسوقي بمنطقة حدائق المعادي تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي انتقلت لإجراء مناظرة لجثة المتوفي وكشف أسباب الوفاة.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة مسن متوفي، وتبين وجود شبهة جنائية، وتم ندب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والكشف عن ملابسات الوفاة.