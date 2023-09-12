الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جثته تعفنت من 4 أيام.. تحقيقات النيابة في وفاة مسن بالمعادي

جثة
جثة

كشفت تحقيقات نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، واقعة وفاة مسن داخل مسكنه بمنطقة حدائق المعادي، لافتة إلى أن المناظرة تعذرت لتعفن الجثة، فقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 

مناظرة النيابة : تعفن رمي

وجاء في مناظرة النيابة عن أن الجثة لمسن في نهاية العقد السادس من العمر يرتدي ملابسه ولكن الجثة متعفنة وبها آثار رمى لمرور ما يقرب من أربعة أيام على الوفاة.

 

الجيران يروون كواليس الوفاة

واستمعت النيابة لأقوال جيران المتوفي الذين أكدوا أنه يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأرضي ورجل مسن ويعاني من أمراض الشيخوخة ويعيش بمفرده عقب زواج ابنائه ووفاة زوجته .

وتابعوا أنهم يوم اكتشاف الوفاة شموا رائحة كريهة في شقة جاره المسن فحاولوا إنذاره لسوء الرائحة ولكنه لم يستجيب لندائهم، فأبلغوا أحد أبنائه ، والذي تمكن من المجيء واكتشاف وفاة والده في شقته بشارع حسانين دسوقي.
 

بلاغ قسم شرطة دار السلام

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، يفيدوا وجود رائحة كريهة من من شقة سكنية بالعقار محل سكنهم بشارع حسانين دسوقي بمنطقة حدائق المعادي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي انتقلت لإجراء مناظرة لجثة المتوفي وكشف أسباب الوفاة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة مسن متوفي، وتبين وجود شبهة جنائية، وتم ندب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والكشف عن ملابسات الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وندب الأدلة الجنائية لرفع بصمات مسرح الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء آسرة المتوفي لسماع أقوالهم في الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم والتحفظ عليها.

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