طلبوا منها تصريح دفن "قدم والدتها" فألقتها فى القمامة بحدائق المعادى

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن العثور على أشلاء آدمية بالقاهرة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على أجزاء آدمية بمنطقة حدائق المعادي بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ (5) يونيو تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (عامل نظافة – مقيم بدائرة القسم)، بعثوره على قدم مبتورة داخل صندوق قمامة بمنطقة حدائق المعادي بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه بتاريخ (3) يونيو تم إجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات (لسيدة "تحمل جنسية إحدى الدول - بتر بالقدم اليسرى إثر معاناتها من مرض السكرى)، وتم تسليم القدم المبتورة لنجلتها تحمل ذات الجنسية.

وباستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق وأضافت بتوجهها لمنطقة المقابر لدفن القدم إلا أنها فوجئت بطلب العاملين بالمقابر تصريح بالدفن، فانصرفت وقامت بالتخلص منها بإلقائها بمكان العثور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.