الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الروم في مصر يحتفلون بذكرى اثنين من القديسين المصريين جبرائيل وكيرميدوليس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس بذكرى القديسَيّن جبرائيل وكيرميدوليس وهما قديسان مصريان من بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية.

سيرتهما

وبهذه المناسبة طرح الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، السيرة الذاتية قائلا إنه كان جبرائيل وكيرميدوليس توأمان ولدا من أبوين تقيين. عندما بلغا من العمر سن ارشد إلتحقا في دير مار جرجس بمصر القديمة لخدمته، وكانا قد تلقيا تعليمًا جيدًا جدًا.

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ذات مرة، عرض عليهما ترك المسيحية لكنهما رفضا واعترفا بشدة بالمسيح. فأسلما  للتغذيب الرهيب وعندما عجز معذبيهما إثنائهما عن موقفهما، حُكم عليهما بالموت. فقتل كيرميدوليس بالرجم بالحجارة بعد تقطيع جسده، أما جبرئيل فقطع رأسه.

لم يتم الاكتفاء بذلك بل قاموا بحرق جساديهما، ثم قاموا مرة أخرى بحرق عضامهما المتبقية ونثروها. لكن زملائهما الذين كانوا معهما في الدير أخذوا جمجميتهما التي لم تفنى بالنار، واحتفظوا بها في الدير، وكان استشهدهما في في 18 أكتوبر من عام 1517م، كما هو مكتوب على قبرهما، وفي بعض المصادر كان استشهدهما في عام 1522م.

رفاتهما مازلتا حتى اليوم محفوظتان في الدير في قبر على إسميهما، في برج بابليون القائم عليه كنيسة الدير الرئيسية المُسماة على اسم القديس جيورجيوس. كينبوع بركة وأشفية، والجدير بالذكر ان سيرة استشهادهما موجودة في تسلسل القديسين كود 379 لمكتبة البطريركية في القاهرة.

 

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