السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم السبت.. البيزنطية تحتفل بذكرى 5 من كبار قديسيها

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيسين الشهداء نازاريوس وجرفاسيوس وبروتاسيوس وكلسيوس، واستشهد القدّيس نازاريوس ورفاقه في عهد الإمبراطور، حول سنة 64-68.

كما تحتفل الكنيسة أيضا بذكرى القديس  قزما المنشئ المقدسيّ، أسقف مايوما، وولد القدّيس قزما المنشئ في القدس. وشاءت عناية الله أن تهدي اليه سرجيوس والد القدّيس يوحنا الدمشقيّ، فينتشله من بؤس مدقع، ويضمّه، وهو حديث السن، إلى اسرته فيتبنّاه ويربّيه في بيته، مع أولاده، ومنهم يوحنا الذي أضحى له الصديق الوفيّ. عكف سرجيوس على أن تكون لقزما ثقافة دينيّة ودنيويّة وسيعة المدى نحسّها في ما اتحف به الطقوس الالهيّة من مؤلّفات. ثم انتحل قزما وصديقه يوحنا الحياة الرهبانيّة في دير القدّيس سابا. وفي سنة 743، سيم اسقفًا على مدينة مايوما، من لواء غزّة، واسلم نفسه البارّة حول سنة 760.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ يد آدم التي امتدّت لقطاف ثمار الشجرة المحرمّة، قد طبعها الربّ بالنسغ الخلاصي للأعمال الصالحة، حتّى إذا يبست بفعل ارتكاب الخطيئة، يتمّ شفاؤها عن طريق الأعمال الصالحة. بهذه المناسبة، يأخذ الرب يسوع المسيح معارضيه على محمل الجدّ، لأنهم من خلال تفسيراتهم الخاطئة كانوا ينتهكون مبادئ الشريعة؛ كانوا يحكمون بعدم القيام بأيّ عمل يوم السبت حتّى الأعمال الخيِّرة، في حين أنّ الشريعة أعطت صورة مسبقة في الزمن الحاضر للمستقبل حيث سيتوقّف الشرّ عن العمل، لا الخير.

سمعتَ ما قاله الربّ: "مدّ يدَك". هذا هو العلاج المعطى للجميع. وأنت الذي تعتقد أنّ يدك سليمة، لا تسمح للبخل ولانتهاك الحرمات من شلّها. مدّ يدَك باستمرار: مدّها نحو الفقير الذي يتوسّل إليك؛ مدّها لمساعدة القريب، ولمعونة الأرملة ولرفع الظلم عن الذي تراه يتعرّض لمضايقة غير مُستحَقّة. مدّ يدَك نحو الله كي يغفر لك خطاياك. هكذا يجب مدّ اليد؛ هكذا تنال الشفاء.

احتفال الكنيسة البيزنطية اليوم احتفالات الكنيسة البيزنطية اعياد الكنيسة البيزنطية الكنيسة البيزنطية الكنيسة البيزنطية الكاثوليكية

مواد متعلقة

الجمعية العامة لسينودس الأساقفة الكاثوليك تحذر من العنف في الأراضي المقدسة

البابا تواضروس الثانى يُدشن كنيسة البشارة بميلانو

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الشباب بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية ينعى القمص سمعان إبراهيم

الكنيسة المارونية تحيي ذكرى انعقاد المجمع المسكوني الأول النيقاوي

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى مار فيليبّوس الشمّاس

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البارّ ثيوفانيس الملقّب بالموسوم أو المرنم

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس سارماتاس الشهيد المصري

الأكثر قراءة

تجار ومصنعون: دراسة ضم سلع جديدة إلى مبادرة خفض الأسعار

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

6 ملفات على طاولة اجتماع "الخطيب" وكولر بعد العودة من إجازته

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"

إبادة جماعية.. جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر فى وقت واحد بغزة