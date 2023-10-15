الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لهو الأطفال السبب.. اعترافات المتهمين بقتل مواطن في الجيزة

المتهمين
المتهمين

أمرت النيابة بحبس 3 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بقتل شخص وإصابة آخرين بالجيزة، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بسبب لهو الأطفال.

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وكشف التحقيقات، عن أن أحد المستشفيات بالصف استقبل عاملا (توفـى إثر إصابته برش خرطوش) ووالد المتوفى وعمه (مُصابان بجروح متفرقة) إثر مشاجرة بدائرة المركز.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليهم والطرف الثانى: مزارع، عامل، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة حيث قام المزارع "من الطرف الثانى" بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش بحوزته تجاه المتوفى مما أدى إلى وفاته وقام العامل "من الطرف الثانى" بالتعدى على المصابين بسلاح أبيض مُحدثًا إصابتهما المشار إليها.

قتل مواطن الجيزة اعترافات لهو الأطفال النيابة الصف

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