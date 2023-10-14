السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمدرب سلة وشقيقه بتهمة قتل شاب فى العمرانية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات على مدرب كرة سلة وشقيقه، وذلك لإدانتهما بقتل شخص والشروع في قتل صديقه بالعمرانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمود عبدالمنعم القرموطي، ومعوض ثروت رجب، وأمانة سر أشرف صلاح.

وتضمن أمر الاحالة في القضية رقم 18747 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهمين "ع.ا"، 24 سنة مدرب كرة سلة،، و"م.ل"، 20 سنة، طالب، في يوم  24 من ديسمبر العام الماضي قاموا باستعراض القوة ولوحوا بالعنف اتجاه المجني عليهما "م. ش"، وصديقه "ع. م"، قاصدین ترويعهما وغيرهم لفرض سطوتهم عليهما وتخويفهما بإلحاق الأذى البدني حاملين سلاح أبيض، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وتعريض حياتهما للخطر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليه الأول "م.ش"، عمدًا على إثر خلاف استمر بينهم وبين صديقه، فعقدوا العزم على إزهاق روحه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا مستخدمين سلاح أبيض "مطواة"، فأحدثوا إصابته التي أوردها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وتابع أمر الاحالة أن المتهمين قاموا بضرب المجني عليه الثاني "ع.م"، عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلاف استمر بينهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائه، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تتجاوز العشرين يومًا.

وأردف أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض"مطواة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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