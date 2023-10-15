اليوم.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بمدينة ڤينيسيا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، صلوات تدشين كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بمدينة ڤينيسيا، وكان قد صلى قداسته صلوات العشية في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بمدينة ڤينيسيا، والتي افتتحها بعد ظهر الأمس، تمهيدًا لتدشينها صباح اليوم الأحد.

المشاركون في الصلوات

شارك في الصلوات الوفد المرافق لقداسة البابا و١١ من أساقفة أوروبا، كما شارك في العشية عدد من الآباء الكهنة والرهبان من مصر وميلانو ووسط أوروبا ولندن، وخورس الشمامسة وأبناء الكنيسة الذين امتلأت بهم الكاتدرائية.

هذا واستقبل أيضا قداسة البابا تواضروس الثاني، في مقر إقامته بمدينة ڤينيسيا، غبطة البطريرك فرانشيسكو موراليا بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بالمدينة.

رحب قداسة البابا بالبطريرك وعرفه بالوفد القبطي وذكر قداسة البابا بأنهما قد التقيا منذ ١٠ سنوات في بطريركية سان مارك الكاثوليكية بڤينيسا مع المتنيح المطران الأنبا كيرلس.

كما دعا قداسته البطريرك موراليا إلى زيارة مصر ومسار العائلة المقدسة والأديرة المصرية والتي يقدر عددها بـ٥٠ ديرًا عامرًا.

وأعرب قداسة البابا عن سعادته بزيارات المحبة المتبادلة والمتعددة بين الكنيستَيْن القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وقدم نبذة عن تاريخ وقدر الكنيسة القبطية في مصر والمجمع المقدس وكل مؤسسات الدولة المصرية وأشار إلى نمو تعليم الكنيسة والمعاهد اللاهوتية وانتشار الرهبنة القبطية في مصر وخارجها.

كما تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أبنائه الأقباط عقب انتهاء صلاة العشية في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا التي افتتحها قداسته وقال قداسة البابا: "نشكر الله على ما نحن فيه الآن، فالمتعارف عليه أنه في وجود تجمع لأبناء الكنيسة في مكان ما يكون معهم كاهن أو أكثر، وحينما يزداد عدد الناس والكنائس في منطقة ما يقودهم أسقف وتسمى المنطقة إيبارشية".