الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقابر صخرية فى اكتشاف أثرى جديد بالمنيا

اكتشاف أثري
اكتشاف أثري

أعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، عن اكتشاف أثري جديد بمنطقة تونا الجبل غرب مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ضم مقابر صخرية للدولة الحديثة.

الإعلان عن الكشف الأثري الجديد

وأوضح وزيري، في كلمته خلال الإعلان عن الكشف الأثري الجديد أن البعثة المصرية بدأت في 2019، حيث بدأ البحث عن جبانة الدولة الحديثة، وهذا الموسم السابع لحفائر البعثة المصرية نعلن الكشف عن جبانة الدولة الحديثة للإقليم الـ15، مشيرًا إلى أن الموسم السابع بدأ في أغسطس الماضي وبدأ الكشف عن مقابر صخرية للدولة الحديثة.

الكشف عن بردية لأول مرة بمنطقة الغريفة

وأضاف أمين عام المجلس الأعلي للآثار، أنه تم اكتشاف بعض المقابر التي أعيد استخدامها في العصر المتأخر ضمت تمثالا لسيدة ومجموعة من الأواني الملونة، كما تم الكشف عن بردية لأول مرة بمنطقة الغريفة طولها يصل لما يقرب من 15 مترًا والنقوش الموجودة بهذه البرديات جديدة وكأنها كتبت بالأمس.

وأشار وزيري، إلى أن كل اكتشافات البعثة المصرية من الآثار تعرض بالمتاحف المصرية مثل متحف شرم الشيخ تعرض به كم كبير جدا من الآثار المكتشفة المتحف المصري الكبير والمتحف المصري في التحرير.

جهود الأثريين

وأشاد بجهود الأثريين والمرممين الذين عملوا بمنطقة آثار تونا الجبل وبالأخص الغريفة، والذين كانوا يعملون على مدار اليوم رغم وعورة الطريق، وكانوا يبيتون في الخيمة التي تم الإعلان عن الكشف الأثري موجهًا الشكر لهم جميعًا.

مصطفى وزيرى بمنطقة تونا الجبل مدينة ملوي الكشف الاثري الجديد منشدة الإله جحوتي محافظة المنيا

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