إحالة 26 من الأطباء والتمريض والإداريين والعاملين بالوحدات الصحية بالمنيا للتحقيق

شنت الوحدات المحلية لمركزي أبوقرقاص والمنيا حملات مفاجئة على الوحدات الصحية أسفرت عن إحالة 26 من الأطباء والتمريض والإداريين والعاملين للتحقيق لتركهم العمل والغياب بدون عذروذلك خلال حملة لمتابعة أنضباط العاملين بالوحدات الصحية بقري المركزين.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بالقري بمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية للتأكيد على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأنضباط العاملين بهذه الوحدات لرفع مستوي الخدمات المقدمة وعدم تعطلها وللتأكد د على توافر المستلزمات الطبية والتأكيد على الالتزام بأماكن العمل للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على نظافة الوحدات الصحية والمناطق المحيطة بها

إحالة 15 من العاملين بالوحدات الصحية بقرى مركز المنيا للتحقيق للغياب بدون عذر

أضاف رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والتي تمت بالوحدات المحلية بقري البرجاية وتلة وصفط الخمار ودمشير وطوخ الخيل أسفرت عن إحالة 15 من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق بواسطة الشئون القانونية بسبب الغياب بدون عذرمشيرا إلي أن هذه الحملات تم تنفيذها تحت إشراف محمود أبو كريشة وعماد محمود وإكرام محمود وهبة سيد نواب رئيس المركز والمدينة وقام بحملات التفتيش اشرف فرغلى والدكتور الحسينى شادى ومحمد جابر وعلى ظريف ومحمد سميح رؤساء الوحدات المحلية بالقري.

إحالة 11 من الأطباء والتمريض والإداريين بوحدة منشأة النصر بأبوقرقاص للتحقيق لتركهم العمل

وأحال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة ١١ من الاطباء والتمريض والاداريين للتحقيق لتركهم العمل بالوحدة الصحية بقرية منشأة النصر وذلك خلال حملة تحت إشراف طه داوود نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص وامام نجيب رئيس قريه اتليدم لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بداخل القرى وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد ١١ من الاطباء والتمريض والاداريين فتم التشطيب عليهم وإحالتهم للتحقيق، ورفع مذكرة للواء اسامة القاضى محافظ المنيا بناء على التقرير الذي أعدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص تنفيذًا لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضمانًا لراحة المواطنين.

حملات تفتيشية علي الوحدات الصحية

حملات تفتيشية علي الوحدات الصحية

حملات تفتيشية علي الوحدات الصحية

حملات تفتيشية علي الوحدات الصحية

حملات تفتيشية علي الوحدات الصحية

حملات تفتيشية علي الوحدات الصحية