إحالة 13 طبيبا وموظفا بالوحدة الصحية بقريتي بنى عبيد وكوم الزهير للتحقيق بالمنيا

أحال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا 13 طبيبا وموظفا بالوحدة الصحية بقرية بنى عبيد و قرية كون الزهير للتحقيق لتركهم العمل ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدة الصحية .

رافق رئيس المركز على عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية ببنى عبيد و على ظريف رئيس الوحدة القروية بابيوها .

جاء ذلك خلال جوله لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية بنى عبيد و قرية كوم الزهير بمركز ابوقرقاص وتابع خلال الجولة مدى انتظام العاملين بالوحدة فى الفترة الصباحية وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد ١٣ من الاطباء والتمريض والموظفين قام بالشطب عليهم وإحالتهم للتحقيق ورفع مذكرة الى اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بناء على التقرير الذي أعدته اللجنة ورئيس المركز والمدينة تنفيذاً لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين. وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.

وكان رئيس المركز والمدينة ، قد تابع أعمال إنشاء مجمع خدمات للمواطنين والدي يضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) و وحدة محلية ووحدة تضامن إجتماعي ومجمع زراعى، فى مجلس قروى بنى حسن الشروق جارى تنفيذ محطة معالجة وبعض المدارس ومركز للشباب و محطة مياة و وحدة صحية، مؤكداً على الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية خلال تنفيذ المشروعات مع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها حتى يتم الانتهاء من المشاريع في كافة القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن .