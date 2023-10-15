"إكسترا نيوز" ترصد مساعدات مصر لفلسطين فى الأزمة الأخيرة (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد مساعدات مصر لفلسطين في الأزمة الأخيرة.

مساعدات مصر لفلسطين:

تبذل مصر جهودًا مكثفة منذ بدء موجة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة لتحقيق التهدئة.

تواصل المطارات المصرية استقبال المساعدات الموجهة للشعب الفلسطيني.

جهزت مصر بتوجيهات من القيادة السياسية قوافل مساعدات لقطاع غزة.

تنسق الدولة جهود نقل المساعدات لقطاع غزة مع المنظمات الدولية.

تشهد مصر أكبر حملة للتبرع بالدم دعمًا للموقف الإنساني في قطاع غزة.

تشمل القوافل قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية.