2384 شهيدًا و10 آلاف جريح فى عدوان إسرائيل على الفلسطينيين حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384 شهيدًا و10250جريحا، منذ بداية الحرب على القطاع، حسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

جرائم ترقى للتطهير العرقى

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، استشهاد 2329 فلسطينيا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، استشهاد 55 شخصا، وإصابة 1200 آخرين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن ما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ثمانية أيام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014، مضيفا أن ما يرتكب من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي.