مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

أعلنت القناة الـ12 العبرية عن سقوط قتيل و4 مصابين داخل إسرائيل بينهم حالة خطيرة جراء الهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني على بلدة شتولا على الحدود مع لبنان.

من جهته، قال حزب الله اللبناني إن هذا الاستهداف جاء ردًا على استشهاد وجرح صحفيين ومواطنين جنوبي لبنان، مشيرًا إلى أن مقاتليه استهدفوا مركزًا لجيش العدو في شتولا بالصواريخ الموجهة، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى.

وأضاف حزب الله، في بيان له اليوم، أن مجموعة الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري، استهدفوا صباح اليوم مركزًا لجيش العدو في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح.

وذكر حزب الله أن الهجوم جاء ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحفيين، وأدت لاستشهاد الصحفي عصام العبدالله، وجرح عدد من الصحفيين، بخلاف إصابة منزل في شبعا، أدى إلى استشهاد المواطنين خليل أسعد على هاشم ورباد حسين العاكوم.

وتعتبر شتولا تجمعًا زراعيًا متاخمًا للحدود، وتقع في الجهة المقابلة لبلدة عيتا الشعب اللبنانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف غزة

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ العديد من الغارات على غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ودعت الأمم المتحدة على الفور إسرائيل إلى إلغاء هذا الأمر، مشيرة إلى خطر حدوث وضع كارثي.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وجاء في بيان أن جيش الاحتلال يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا حفاظًا على سلامتهم، والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يتعين على حوالي 1.1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ24 ساعة المقبلة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.