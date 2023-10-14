لوفتهانزا تلغى جميع رحلاتها إلى لبنان حتى 16 أكتوبر

ألغت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا جميع رحلاتها إلى لبنان حتى 16 أكتوبر.

وقال متحدث باسم الشركة يوم السبت، في بيان، وفق شبكة سي إن إن، إنه "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط، ستعلق لوفتهانزا رحلاتها إلى بيروت/ لبنان حتى 16 أكتوبر".

ويأتي ذلك بعد خطوة اتخذتها شركة النقل في وقت سابق من هذا الأسبوع لتعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب، حتى 22 أكتوبر، بسبب "الوضع غير الواضح" في إسرائيل.

تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين

انخرطت إسرائيل وحزب الله في لبنان في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين منذ نهاية الأسبوع الماضي، عندما أدى هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أعقبه، إلى تصاعد التوترات الإقليمية.

وقُتل صحفي واحد على الأقل وأصيب ستة آخرون يوم الجمعة في جنوب لبنان، عندما أطلقت إسرائيل نيران المدفعية على المنطقة التي تجمعوا فيها.

واعترف جيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق نيران المدفعية على لبنان، وقال لشبكة سي إن إن إن ذلك كان ردًا على انفجار بالقرب من السياج الأمني بالقرب من أحد الكيبوتسات.

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر أمني لبناني إن مروحية أباتشي إسرائيلية شوهدت فوق موقع الهجوم.

ومع ذلك، لم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة إضافية تتعلق على وجه التحديد بالصحفيين الذين تعرضوا للضرب.

وكان الصحفيون يرتدون دروعًا واقية تحدد هويتهم على أنهم "صحفيون" وقت الهجوم.

واستهدفت غارة إسرائيلية، اليوم السبت، موقع عملية إنقاذ شمال قطاع غزة، الخدمات الطبية الفلسطينية وطواقم الدفاع المدني، بحسب وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن "قوات الاحتلال تستهدف طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية أثناء قيامهم بانتشال الشهداء والجرحى من منزل عائلة دحمان شمال قطاع غزة، فجر اليوم السبت".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك خسائر بشرية نتيجة الضربة التي أعلنتها وزارة الداخلية الفلسطينية.