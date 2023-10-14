السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لوفتهانزا تلغى جميع رحلاتها إلى لبنان حتى 16 أكتوبر

لبنان
لبنان

ألغت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا جميع رحلاتها إلى لبنان حتى 16 أكتوبر.

وقال متحدث باسم الشركة يوم السبت، في بيان، وفق شبكة سي إن إن، إنه "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط، ستعلق لوفتهانزا رحلاتها إلى بيروت/ لبنان  حتى 16 أكتوبر".

ويأتي ذلك بعد خطوة اتخذتها شركة النقل في وقت سابق من هذا الأسبوع لتعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب، حتى 22 أكتوبر، بسبب "الوضع غير الواضح" في إسرائيل.

 

تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين  

 

txt

أستاذ قانون دولى عن أوضاع غزة: قانون الحروب الدولى يمنع استهداف المدنيين

انخرطت إسرائيل وحزب الله في لبنان في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين منذ نهاية الأسبوع الماضي، عندما أدى هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أعقبه، إلى تصاعد التوترات الإقليمية.

وقُتل صحفي واحد على الأقل وأصيب ستة آخرون يوم الجمعة في جنوب لبنان، عندما أطلقت إسرائيل نيران المدفعية على المنطقة التي تجمعوا فيها.

واعترف جيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق نيران المدفعية على لبنان، وقال لشبكة سي إن إن إن ذلك كان ردًا على انفجار بالقرب من السياج الأمني بالقرب من أحد الكيبوتسات.

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر أمني لبناني إن مروحية أباتشي إسرائيلية شوهدت فوق موقع الهجوم.

ومع ذلك، لم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة إضافية تتعلق على وجه التحديد بالصحفيين الذين تعرضوا للضرب. 

وكان الصحفيون يرتدون دروعًا واقية تحدد هويتهم على أنهم "صحفيون" وقت الهجوم.

واستهدفت غارة إسرائيلية، اليوم السبت، موقع عملية إنقاذ شمال قطاع غزة، الخدمات الطبية الفلسطينية وطواقم الدفاع المدني، بحسب وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن "قوات الاحتلال تستهدف طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية أثناء قيامهم بانتشال الشهداء والجرحى من منزل عائلة دحمان شمال قطاع غزة، فجر اليوم السبت".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك خسائر بشرية نتيجة الضربة التي أعلنتها وزارة الداخلية الفلسطينية.

قطاع غزة لوفتهانزا إلغاء الدفاع المدني الخدمات الطبية

الأكثر قراءة

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مصادر تؤكد لـ "القاهرة الإخبارية": السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن عن مناطق عسكرية مغلقة في غلاف غزة.. ويطلب مغادرة الصحافة

لقاء وزيرى خارجية مصر وألمانيا.. شكرى يؤكد ضرورة الوقف الفورى للتصعيد فى غزة

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة