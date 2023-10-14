السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دولي عن أوضاع غزة: قانون الحروب الدولي يمنع استهداف المدنيين

مجيد بودن
مجيد بودن

تحدث أستاذ القانون الدولي، مجيد بودن، عن الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن قانون الحرب الدولي ينص على عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية مهما كان الوضع.

وقال بودن في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك خرقًا صريحًا للقانون الدولي باستهداف المدنيين العُزل في غزة والمجتمع الدولي هو المسؤول عن هذا.

وأضاف أن قانون الحروب الدولي يفرض على أي سلطة احتلال في أي بقعة من العالم واجب حماية المدنيين، لذا؛ فإن إسرائيل خرقت هذا الواجب المفروض تمامًا.

وتابع: "يجب أن نبتعد عن مبدأ الانتقام ونذهب إلى البحث عن إمكانية سلام عادل يحفظ أولًا عدم تكرار هذه المآسي من جميع الجوانب والخروج نهائيًا من حالة الحرب".

كما أشار إلى أن الهجوم على المدنيين والحصار المفروض على الأكل والشرب والماء والكهرباء والغاز هو عمل غير إنساني ومخالف للقانون الدولي الإنساني.

غزة أوضاع غزة الأوضاع في غزة القانون الدولي القانون الدولي الإنساني القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي حصار أهل غزة

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: الوضع فى غزة مسألة حياة أو موت

"سى إن إن" تكشف تفاصيل التحقق من صحة مقاطع فيديو تظهر انفجارات بطرق الإخلاء فى غزة

الأكثر قراءة

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

4 مرشحين رسميين للانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن.. فمن هم؟

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء وزيري خارجية مصر وألمانيا.. شكري يؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في غزة

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 