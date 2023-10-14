أستاذ قانون دولي عن أوضاع غزة: قانون الحروب الدولي يمنع استهداف المدنيين

تحدث أستاذ القانون الدولي، مجيد بودن، عن الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن قانون الحرب الدولي ينص على عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية مهما كان الوضع.

وقال بودن في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك خرقًا صريحًا للقانون الدولي باستهداف المدنيين العُزل في غزة والمجتمع الدولي هو المسؤول عن هذا.

وأضاف أن قانون الحروب الدولي يفرض على أي سلطة احتلال في أي بقعة من العالم واجب حماية المدنيين، لذا؛ فإن إسرائيل خرقت هذا الواجب المفروض تمامًا.

وتابع: "يجب أن نبتعد عن مبدأ الانتقام ونذهب إلى البحث عن إمكانية سلام عادل يحفظ أولًا عدم تكرار هذه المآسي من جميع الجوانب والخروج نهائيًا من حالة الحرب".

كما أشار إلى أن الهجوم على المدنيين والحصار المفروض على الأكل والشرب والماء والكهرباء والغاز هو عمل غير إنساني ومخالف للقانون الدولي الإنساني.