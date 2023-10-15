الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الجنود القتلى إلى 286 منذ بدء الهجوم

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد الجنود القتلى إلى 286 منذ بدء الهجوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل. 

 استشهاد 2329 فلسطينيًا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في  قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد 2329 فلسطينيا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عبر حسابها بموقع  التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، استشهاد 55 شخصا، وإصابة 1200 آخرين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن ما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ثمانية أيام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014، مضيفا أن ما يرتكب من جرائم بحق شعبنا يرقى للتطهير العرقي.

جيش الاحتلال غزة فلسطين جنود قتلى إسرائيل

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