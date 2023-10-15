حازم عمر يعلن برنامجه لانتخابات الرئاسة غدًا

يعقد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي المحتمل، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الإثنين للإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابي، وذلك في مقر الحزب.

عرض تفاصيل البرنامج الانتخابى

ويستعرض المؤتمر تفاصيل البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، وذلك بعدما سلم النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، للهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة الماضي، عقب حصوله على 46 تزكية من نواب البرلمان، و68 ألفا نموذج تأييد من المواطنين بالشهر العقاري.

غلق باب الترشح للانتخابات أمس

وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أمس السبت، باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام التى حددتها الهيئة لتلقى طلبات الترشح.

وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح المستشار أحمد بنداري، إن اللجنة أغلقت باب تلقي طلبات الترشح والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر أمس السبت.

وتابع المستشار بنداري، أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي - من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأوضح المستشار بنداري، أن راغبي الترشح وممثليهم القانونيين حضروا إلى مقر الهيئة، وقاموا بملء نماذج الإقرارات المتعلقة بالترشح، فضلًا عن تقديم المستندات والوثائق المحددة قانونًا، وكذلك نتائج تقرير الكشف الطبي، بالإضافة إلى تزكيات أعضاء مجلس النواب، ونماذج التأييد من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، منوهًا بأن الهيئة مستمرة في عملية الحصر العددي وفحص المستندات تمهيدًا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين.

إعلان ونشر القائمة المبدئية للمرشحين غدًا

وأضاف أنه غدا الإثنين، سيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية، على أن يتم تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعه 9:00 صباحا وحتى الساعة 5:00 مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أكتوبر 2023 ويتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات من الخميس 19 أكتوبر إلى السبت 21 أكتوبر 2023 خلال خمسة أيام.