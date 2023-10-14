السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشعب الجمهورى": دعوات الكيان المحتل بتوجيه أهالى غزة نحو حدود مصر تتضمن "نوايا خبيثة"

حزب الشعب الجمهورى
حزب الشعب الجمهورى

أعرب حزب الشعب الجمهوري عن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل استعادة حقه المسلوب وأرضه المحتلة، ومواجهة ما جرى من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية على أراضي القدس المحتلة من قبل الكيان المحتل خلال الفترات الماضية التي أدت إلى توتر الأوضاع على الأراضي الفلسطينية. 

وأعلن الحزب عن رفضه دعوات الكيان المحتل بتوجيه أهالي غزة نحو الحدود المصرية، لأن هذه الخطوة تتضمن نوايا خبيثة للقضاء على القضية الفلسطينية التي تعد من أهم القضايا التي يوليها الوطن العربي بأكمله أهمية كبرى، ولن يتخلى يومًا عن مساندتها، فالقدس ستظل في قلوب العرب جميعًا حتى يوم الساعة.

وطالب الحزب المجتمع الدولي بتحمل المسئولية والتحرك  فورًا لحل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها.

الحدود المصرية غزة القضية الفلسطينية حزب الشعب الجمهوري مصر

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