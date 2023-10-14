المتحدث بحملة حازم عمر: الإثنين أول مؤتمر لتقديم أهداف الحملة الانتخابية

قال زهير الشقنقيري، المتحدث الرسمي لحملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المهندس حازم عمر، أن يوم الأثنين سيكون أول مؤتمر المهندس حازم عمر، من أجل توصيل أهداف الحملة الأنتخابية.

وأضاف الشقنقيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على قناة المذاع على قناة "CBC" الفضائية، أن من المفترض الوصول لأكبر قدر من الشعب المصري، مؤكدًا أنه لن يكون المؤتمر الاول للمرشح حازم عمر.

أكد الشقنقيري، أنه تم تدريب الكوادر الحزبية والمشاركة في حملة المهندس حازم عمر، من أجل توصيل أهداف الحملة الأنتخابية بكل تفاصيلها بوضوح للشعب المصري.