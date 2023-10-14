السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالي: فلسطين هي القضية الإنسانية الأولى لمصر

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القضية الفلسطينية هي القضية الأم للأمة العربية، لكنها كانت دائما ومنذ بدايتها وحتى الآن هي القضية الإنسانية الأولى لمصر، وقضية المصريين قيادة وحكومة وشعبا.

 

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن هناك الكثير من الأحداث والانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من تدليس للقضية الفلسطينية.

 

من ناحية أخرى، قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنها عادت إلى تقديم البرنامج بعد إجازة، لافتة إلى أنها تقدمه منذ 3 سنوات على قناة CBC، معبرة عن سعادتها بوجودها كفرد ضمن أفراد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العملاقة.

الليلة.. عودة برنامج "قصواء الخلالي" على cbc في مواعيده السابقة بعد تطويره

 

قصواء الخلالي القضية الفلسطينية الإعلامية قصواء الخلالى في المساء مع قصواء cbc

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