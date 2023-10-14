قصواء الخلالي: فلسطين هي القضية الإنسانية الأولى لمصر

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القضية الفلسطينية هي القضية الأم للأمة العربية، لكنها كانت دائما ومنذ بدايتها وحتى الآن هي القضية الإنسانية الأولى لمصر، وقضية المصريين قيادة وحكومة وشعبا.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن هناك الكثير من الأحداث والانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من تدليس للقضية الفلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنها عادت إلى تقديم البرنامج بعد إجازة، لافتة إلى أنها تقدمه منذ 3 سنوات على قناة CBC، معبرة عن سعادتها بوجودها كفرد ضمن أفراد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العملاقة.