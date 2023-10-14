الليلة.. عودة برنامج "قصواء الخلالي" على cbc في مواعيده السابقة بعد تطويره

ابتداءً من اليوم؛ يعود برنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة cbc، الساعة ٩ مساءً، الذي تقدمه وتترأس تحريره الإعلامية والكاتبة "قصواء الخلالي"

حيث ينطلق البرنامج في شكله الجديد، بعد أن تم تطويره خلال خطة تطوير المحتوى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليظهر بمحتوى توعوي جديد، يجاري سرعة الأحداث، ويخدم مشروع الدولة المصرية للوعي والتطوير.

تحاور قصواء خلال البرنامج من جديد أكبر المتخصصين، وأبرز القامات، وتناقش أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع، ليتجدد خلاله الاهتمام المتزن بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، في تصور جديد، تتنوع ملفاته ومناقشاته بين كل ما يدعم قضايا صناعة الوعي، وبناء الإنسان، ليعود البرنامج في مواعيده السابقة على الهواء مباشرة؛ من السبت إلى الثلاثاء، الساعة ٩ مساء، ولمدة ساعتين، وتكون الإعادة كذلك ٨ صباح اليوم التالي.