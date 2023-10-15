لا إصابات.. السيطرة على حريق بمحل تجاري بميدان المساجد بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق بأحد المحلات التجارية بميدان المساجد بمنطقة الجمرك دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل داخل المحلات التجارية بميدان المساجد بمنطقة الجمرك، وذلك دون حدوث إصابات بين المواطنين، وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية.

الدفع بسيارة إطفاء

جرى الدفع بسارة إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع النيران من امتدادها إلى المحال المجاورة دون إصابات، وبالفحص تبين نشوب حريق محدود بالمحل بسبب حدوث ماس كهربائي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



