ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق في مخزن أخشاب القباري بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق هائل نشب في مخزن خشب بجوار مزلقان القباري بدون إصابات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن أخشاب بجوار مزلقان القباري، دون وقوع أي إصابات، أو خسائر في الأرواح.

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها وتم السيطره على الحريق بدون إصابات.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.







