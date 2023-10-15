الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط قمح محلى ممنوع تداوله بمطروح

ضبط قمح
ضبط قمح

قامت الإدارة الزراعية بمطروح بالمرور على محلات الاتجار فى الأعلاف بمدينة مرسي مطروح، وذلك بالاشتراك مع مديرية تموين مطروح.

_ ضبط كمية من القمح المحلى الممنوع تداوله وبيعه فى محلات الأعلاف

 وخلال الحملة تم ضبط كمية من القمح المحلى الممنوع تداوله وبيعه فى محلات الأعلاف وكذلك تم ضبط كمية من تقاوى الشعير المدعم  الخاص بوزارة الزراعة معروضة للبيع بأحد محلات الأعلاف وتم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مديرية تموين مطروح.

وفى سياق آخر، أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على طلب المحافظة للتيسير على المزارعين ودعم تقاوي القمح والشعير بمحافظة مطروح حيث تمت الموافقة على الدعم بنسبة ٥٠٪.

٢٠٠ طن شعير و١٥٠ طن قمح

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أن مديرية الزراعة حصرت حاجتها  بكمية ٢٠٠ طن شعير و١٥٠ طن قمح وورد  للمديرية كمية ٥٠ طن قمح و٣٤ طن شعير لمركز مطروح، وسيتم الصرف للمزارعين بسعر ٣٩٠ جنيه شيكارة الشعير زنة ٣٠ كيلو جرام و٣٠٥ جنيه شيكارة القمح زنة ٣٠ كيلو جرام. 

_ تقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين

وأكد المهندس أحمد يوسف أبوالكمال مدير عام الزراعة بمطروح، فى بيان إعلامي سابق له، على ضرورة تواجد المهندسين العاملين بالإدارات الزراعية والوحدات الزراعية التابعة لها مع المزارعين بالمزارع والحقول، والتركيز على العمل الميداني، وتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة.

من جانبه قام المهندس حسن عمارة مدير الإدارة الزراعية بمدينة الحمام بالمرور على بعض المزارع والحقول بنطاق الإدارة ولقاء المزارعين، وتقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة؛ للحفاظ على زراعتهم، وإرشادهم إلى بعض المعاملات الزراعية التي يجب القيام بها في هذا الوقت من العام.

تقاوى الشعير المدعم الاتجار فى الأعلاف الإدارة الزراعية مطروح الأعلاف

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