جيش الاحتلال: التقدم البرى فى غزة سيكون معقدًا بسبب الأنفاق

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لشبكة "CNN" الأمريكية، إن التقدم البري في غزة سيكون بطيئًا لكننا مستعدون لخوض المعركة.

وقال المتحدث، في تصريحاته لـ"CNN": نعلم أن أي عملية برية في غزة ستكون معقدة بسبب الأنفاق، متابعًا: "نرجح احتجاز الرهائن في أنفاق تحت الأرض داخل غزة".

الاحتلال يؤجل الغزو البري الشامل لقطاع غزة بسبب الظروف الجوية

وسبق وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن 3 ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي لم تكشف عن هويتهم، إن جيش الاحتلال قرر تأجيل الغزو البري الشامل لقطاع غزة بسبب الظروف الجوية الحالية.

وأضافت الصحيفة: كان من المتوقع أن يبدأ الغزو البري عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولكن تم تأجيله بسبب الظروف الجوية والسماء الملبدة بالغيوم وسط توقعات بسقوط أمطار، مما يصعب العمل على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات دون طيار.

تفاصيل الغزو البري الإسرائيلي

ووفقًا للصحيفة، فإن الهجوم الإسرائيلي سوف يتم من خلاله استخدام وحدات مشاة ودبابات وخبراء متفجرات، والكثير من الطائرات المقاتلة والمروحيات والمسيرات والمدفعية التي يتم إطلاقها من الأرض والبحر.

وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيره الإسرائيلى الالتزام بقانون الحرب



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، وأكد دعم واشنطن لأمن إسرائيل، وناقشا أهمية الالتزام بقانون الحرب.

وقال البنتاجون، في بيان: "ناقش خلال الاتصال أهمية الالتزام بقانون الحرب، بما في ذلك التزامات حماية المدنيين، والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، بينما تواصل إسرائيل عملياتها لاستعادة الأمن".