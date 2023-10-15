الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صلاح عبدالرحيم يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قاسية عن يومى 8 و15 أكتوبر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء صلاح عبد الرحيم

قال اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن يوم 8 أكتوبر كانت المعارك شديدة وأن قائد الكتيبة أحمد إسماعيل عطية، دفع فصيلة من السرية لتأمين النقاط الخاصة بمنطقة الدفرسوار، حتى لا يسمح للعدو بالدخول أو الخروج منها وكان بامتداد كيلو على القناة.

وأضاف “عبدالرحيم”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الملازم أول محمد الكرمي، احتل الساتر الترابي لمنع دخول وخروج أي أفراد ومعدات، مشيرًا إلى أنه استشهد صباح يوم 17 أكتوبر في معركة المزرعة الصينية. 

وأشار إلى أن اللواء 16  كان بينه وبين الجيش الثالث 30 كيلو فراغ وفكر العدو في استغلال المسافة بين الجيش والكتيبة ودخل والطيران كان يعمل ولكن بشكل غير قوي خوفًا من الصواريخ الموجودة.

وأوضح أنه يوم 14 وجدوا فوانيس وكشافات كثيرة أمام الحد الأمامي عند تل سلام، وكان بينهم وبينها من 6 إلى 7 كيلو، وفي هذا التوقيت ظهر أنهم عند بر سلام وعبرت دبابات إسرائيلية من البحيرات المرة لميناء الدفرسوار ووصلوا لقواعد الصوريخ وعطلوها وبدأ الطيران يوم 15 أكتوبر يضرب ويقصف بشكل غير طبيعي، والغارة تنتهي المدفعية 175 تعمل واستمر ذلك  حتى آخر يوم.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اللواء صلاح عبد الرحيم حرب اكتوبر 8 أكتوبر 15 اكتوبر الطيران قصف بشكل غير طبيعي المدفعية المزرعة الصينية

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