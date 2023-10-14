متحدث "الخارجية": تحرك مصر نحو إغاثة غزة "طبيعى"

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنّ تحرك مصر نحو إغاثة غزة وإيصال المساعدات تحرك طبيعي، مشيرًا إلى أننا نهدف إلى توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف أبو زيد، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك حالة غياب للأفق السياسي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ الوضع الإنساني في غزة ينذر بوقوع كارثة كبرى، ونجري تنسيقا عاليًا مع وكالة الأونروا بشأن المساعدات لقطاع غزة، مضيفًا: “ركزنا على ضرورة مواجهة الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة”.