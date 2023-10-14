السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسلة "القاهرة الإخبارية": قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية حقيقية في ظل التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

منى عوكل
منى عوكل

قالت منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إنّ الوضع يزداد حدة فيما يتعلق بالحرب بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وقد أطلقت الأولى رشقات صاروخية قوية جدا نحو الإسرائيليين عقب تهديدات تل أبيب بأن هناك استعداد للدخول البري داخل قطاع غزة، مؤكدًة أنها رسائل متبادلة ورفع لمتسوى التهديد.

وأضافت عوكل، اليوم، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القصف لم يتوقف حتى اللحظة على قطاع غزة، وفي المناطق التي قرر الإحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق حمراء ومستهدفة، منوهةً بأن جيش الاحتلال جدد تهديداته للسكان في مناطق شمال ووسط غزة، بضرورة الذهاب إلى الجنوب التي لم تتوقف الاستهدافات فيه.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن 90% من مناطق غزة لا يجد بها ماء أو كهرباء، والطوابير باتت طويلة أمام المخابز في كل مناطق القطاع التي تم تحديدها كي يتوجه إليها المواطنون الفلسطينيون، مشيرةً إلى أنه يشهد أزمة إنسانية حقيقية.

القاهرة الإخبارية التهديدات الإسرائيلية قطاع غزة أزمة إنساينة

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