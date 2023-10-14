"شبيه الإنفلونزا" يبعد جوشوا كيميتش عن معسكر ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، سيغيب عن مباراتي المانشفت المقبلتين في التوقف الدولي.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الأمريكي في العاشرة مساءً في مباراة ودية ضمن لقاءات فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر والتي تستمر حتى 17 أكتوبر الجاري.



ونشر الاتحاد الألماني بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله أن جوشوا كيميتش أصيب بعدوى تشبه الإنفلونزا ولن يكون ضمن قائمة الفريق في المباراتين المقبلتين.



وأكد البيان أن كيميتش لم يشارك في تدريبات المنتخب الألماني خلال اليومين الماضيين وسيعود إلى مدينة ميونيخ الألمانية اليوم.

ويحل منتخب ألمانيا ضيفًا على نظيره المنتخب المكسيكي يوم الأربعاء 18 أكتوبر في الثالثة فجرًا كآخر مباريات فترة التوقف الدولي الجارية.

جوشوا كيميتش مثل المنتخب الألماني في مختلف المراحل العمرية، وبدأ في تمثيل المنتخب الألماني الأول في 29 مايو 2016 بمباراة سلوفاكيا الودية والتي خسرها بثلاثة أهداف لهدف، ومنذ ذلك الحين شارك في 80 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 19.

ويلعب كيميتش ضمن صفوف بايرن ميونخ منذ انضمامه من نادي شتوتجارت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015، وشارك في 358 مباراة وسجل 40 هدفًا وصنع 99 لزملائه.





ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، برصيد 21 نقطة.