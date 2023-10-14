أبرزها إيقاف عواد.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة من دوري نايل

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

وكانت الجولة الثالثة، قد شهدت تحقيق الزمالك انتصاره الأول في بطولة الدوري بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

كما فاز الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة ذاتها ليحقق انتصاره الثاني في مباراته الثانية بعد فوزه على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في افتتاحية المسابقة.

وجاءت أبرز عقوبات الجولة الثالثة، إيقاف محمد عواد حارس مرمى الزمالك مباراة واحدة فقط بعد طرده في لقاء البنك الأهلي بعد منعه فرصة هدف محقق.

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رابطة الأندية تتجاهل طلب الزمالك

تجاهلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الطلب المقدم من نادي الزمالك بإلغاء عقوبة طرد محمد عواد بعد إجماع الأراء على عدم أحقيته في الحصول على بطاقة حمراء.

عقوبات الجولة الثالثة من بطولة دوري نايل

عقوبات مباراة الزمالك والبنك الأهلي

- إيقاف محمد حسين عواد موسى لاعب نادي الزمالك مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

- إيقاف اللاعب محمد فتحي محمود محمد لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

- إيقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه وذلك لما بدر منه بعد المباراة مع استمرار العقوبة الموقعة عليه سابقا بالإيقاف أربع مباريات بعد مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية.



عقوبات مباراة زد إف سي وبلدية المحلة

- توقيع غرامة مالية على نادي زد أف سي قيمتها 20000 جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق قبل بداية الشوط الثاني.

- إيقاف المدير الفني لنادي بلدية المحلة أحمد جميل عبد الرؤوف لمدة مباراة واحدة مع توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك للطرد بعد نزول أرض الملعب والاعتراض على حكم المباراة.

- إيقاف ماجد هاني لاعب نادي بلدية المحلة مباراتين وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.



عقوبات مباراة الاتحاد السكندري والجونة

- إيقاف اليو جاتا لاعب الجونة مباراتين وذلك للطرد للعبة خطرة.