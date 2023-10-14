السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خالد عكاشة: مخطط الحكومة الإسرائيلية بات واضحًا للكثير من دول العالم (فيديو)

خالد عكاشة
خالد عكاشة

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهم ما قيل منذ الأزمة الفلسطينية.

 

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول استقبال سكان الدول المجاورة لا يشمل فلسطين، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب حل القضية الفلسطينية.

 

وأضاف عكاشة، أن مخطط الحكومة الإسرائيلية بات واضحًا للكثير من دول العالم، وهذا ما نوه له الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو سيناريو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

خالد عكاشة يحذّر من استغلال الأراضى الفلسطينية لتصفية الحسابات والحروب بالوكالة

ونوه عكاشة، أن خطورة الصراع الإسرائيلي تتمثل في تفجر نقاط كبيرة جدًا والذي تمثل في الاشتباكات مع لبنان، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة العربية بشكل عام.

خالد عكاشة الحكومة الاسرائيلية الازمة الفلسطينية مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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