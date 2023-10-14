خالد عكاشة: مخطط الحكومة الإسرائيلية بات واضحًا للكثير من دول العالم (فيديو)

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهم ما قيل منذ الأزمة الفلسطينية.

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول استقبال سكان الدول المجاورة لا يشمل فلسطين، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب حل القضية الفلسطينية.

وأضاف عكاشة، أن مخطط الحكومة الإسرائيلية بات واضحًا للكثير من دول العالم، وهذا ما نوه له الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو سيناريو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

ونوه عكاشة، أن خطورة الصراع الإسرائيلي تتمثل في تفجر نقاط كبيرة جدًا والذي تمثل في الاشتباكات مع لبنان، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة العربية بشكل عام.