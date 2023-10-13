الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة يحذّر من استغلال الأراضى الفلسطينية لتصفية الحسابات والحروب بالوكالة

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

حذّر العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، من خطورة استغلال واستعمال الأراضي الفلسطينية والقضية كساحة لتصفية الحسابات أو للحروب بالوكالة. 

وأضاف عكاشة في حواره لبرنامج "كلام في السياسة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن هذا ما رأيناه على مدار عقد سابق في سوريا وعقود سابقة في لبنان والعراق، مؤكدًا أن الأمر داخل فلسطين أكثر حساسية وخطورة يشبه المشكلة المنضبة التي لن تترك أحدًا دون أن تطاله من شر الخطر الذي يمكن أن يهد معادلة التوازن الإقليمي بالكامل. 

وأشار إلى أن وجود لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم في إسرائيل هو مشاركة وتقييد إلى حد ما، حتى لو بعيد عن وسائل الإعلام، لهذا الجموح الإسرائيلي البالغ في رغبتها في تصدير الانتقام.

خالد عكاشة: 250 ألف عسكري إسرائيلي موجودين بغلاف قطاع غزة

وأكد أننا أمام مشاركة أمريكية سياسية وعسكرية في صناعة قرار ما يحدث الآن، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا جدًا من وحدات الجيش الإسرائيلي موجود الآن على غلاف قطاع غزة في شمال القطاع وشرقه، متابعًا: "نحن أمام كتلتين من الحشد العسكري الذي وصل إلى رقم يتجاوز 250 ألف عسكري إسرائيلي عند بيت حانون وبيت لاهيا وأيضًا عند شرق القطاع".

الأراضي الفلسطينية فلسطين إسرائيل كلام فى السياسة اكسترا نيوز خالد عكاشة

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