الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: أمريكا تحاول شيطنة الداخل الفلسطينى وتشبيهه بـ"داعش"

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول توفير نوع من التوازن في الحكومة الإسرائيلية بدفع عناصر جديدة من رجالها في الحكومة.

وأضاف عكاشة، في حواره لبرنامج "كلام في السياسة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن أمريكا تحاول شيطنة الداخل الفلسطيني وتشبيهه بـ"داعش" على لسان نتنياهو الذي قال إن "حماس" تساوي "داعش".

وتابع: "وبعد ساعات أزال حماس وأصبحت أن الفلسطينيين مثل داعش في محاولة لمغازلة الرأي العام الدولي أن هذه الحرب حرب دينية مع تنظيمات متطرفة".

وأشار إلى أن مسألة إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للجانب السياسي لهذه الحرب لم تقف عند هذه الخطوة فقط بل تبعتها في اليوم وصول وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل، وبالتالي هناك مشاركة أمريكية سياسية وعسكرية.

أمريكا داعش خالد عكاشة مصر فلسطين إسرائيل كلام فى السياسة اكسترا نيوز الولايات المتحدة

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