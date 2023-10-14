السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متضامنون مع فلسطين ينظمون وقفة تضامنية في صوفيا لوقف العدوان على غزة

وقفة في بلغاريا
وقفة في بلغاريا

شارك مئات المتضامنين مع فلسطين ومؤيديها إلى جانب أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، اليوم السبت، في وقفة تضامنية أمام القصر الثقافي في العاصمة البلغارية صوفيا، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعرب المشاركون في الوقفة، عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكبر وأخطر عملية تطهير عرقي، ومحاولة لتصفية قضيته الوطنية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

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كما ردد المشاركون الهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بتبني المواقف التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية.

مظاهرة وسط لندن تطالب بإنهاء الاحتلال ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

وسبق ونظم آلاف الأشخاص، اليوم السبت، مظاهرة وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خلال الصباح، مسيرة في العاصمة البريطانية قبل مظاهرة عصرا بالقرب من البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

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كما رفع المشاركون أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".

وبدأ العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة يوم السبت الماضي،  أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 2215 شهيدا، و8714 مصابا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب، بينهم 614 طفلا و370 امرأة.

وقبل قليل، استهدفت غارة إسرائيلية، موقع عملية إنقاذ شمال قطاع غزة، الخدمات الطبية الفلسطينية وطواقم الدفاع المدني، بحسب وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التطورات الخاصة بغزة استحوذت على قدر كبير من الحديث مع وزير الخارجية التركي، وهناك رؤية مشتركة حول أهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية بالغة الخطورة التي تحدث للفلسطينيين في غزة، وضرورة احتواء هذا الصراع، مؤكدًا أن مصر مستمرة في العمل بكل جهد من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

فلسطين صوفيا العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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