السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: الغزو البري الإسرائيلي لغزة "صعب استراتيجيا" ومكلف لقوات الاحتلال

غزة
غزة

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن فكرة الغزو البري من قبل إسرائيل لقطاع غزة أمر صعب للغاية من الناحية الاستراتيجية.

الغزو البري لغزة 

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها،  أنه لسنوات كان المسؤولون الإسرائيليون قلقين بشأن التهديد الذي تشكله حماس في قطاع غزة، ومع ذلك، فقد اعتبروا أن الغزو البري الكامل لغزة أمر خطير ومكلف للغاية بحيث لا يمكن تجربته، حيث سيموت العديد من الجنود الإسرائيليين كما أن قتل المدنيين الفلسطينيين على نطاق واسع من شأنه أن يشوه بسمعة إسرائيل وقد يفشل الغزو في تفكيك حماس.

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وأوضحت الصحيفة، أنه رغم الأحداث الحالية والخسائر التي تكبدتها اسرائيل، فان نفس الأسباب مازالت قائمة ومازال فكرة الغزو البري لقطاع غزة صعب استراتيجيا.

وقالت الصحيفة، إن نفس التحديات التي منعت إسرائيل من غزو غزة  بريا من قبل لم تختف،  ونتيجة لذلك، فإن الحرب في غزة أصبحت  دراسة حالة أخرى في الصعوبات الاستراتيجية لحرب المدن، كما شهدتها الولايات المتحدة في الفلوجة بالعراق منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وكما فعلت إسرائيل في لبنان خلال الثمانينيات، وكما فعلت روسيا في أوكرانيا.

وأضاف أليكس بليتساس من المجلس الأطلسي: "إنها واحدة من أكثر سيناريوهات القتال تعقيدًا التي يمكن أن تواجهها فقد يؤدي إلى صراع دموي مروع".

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الحشد الإسرائيلي ضد قطاع غزة

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تخطط لغزو أكبر وأطول من حملاتها السابقة على غزة منذ أنهت إسرائيل احتلالها هناك في عام 2005، وحشدت إسرائيل 360 ألف جندي – أكثر من 3% من سكانها – وقطعت الكهرباء والوقود والمياه عن غزة وقد أدى هذا النقص في الموارد إلى خلق مشاكل خطيرة لسكان غزة.

ولكن شوارع غزة المكتظة بالسكان ستجعل المهمة صعبة للغاية وسيكون بمقدور مقاتلي حماس الاختباء في الأزقة والمباني وسيكون من الصعب تمييزهم عن المدنيين، وفي المقابل، قد يؤدي مقتل المدنيين إلى الإضرار بالدعم الدولي لإسرائيل.

وسبق وقال توماس فريدمان، كاتب العمود في صحيفة التايمز ان غزو اسرائيل البري لقطاع غزة، تجاوز استراتيجي من شأنه أن يجعل التورط الأمريكي في الفلوجة يبدو أشبه بحفلة عيد ميلاد للأطفال وقال: إننا نتحدث هنا عن قتال من منزل إلى منزل من شأنه أن يقوض أي تعاطف تكتسبه إسرائيل على الساحة العالمية.

نيويورك تايمز الغزو البري إسرائيل قطاع غزة غزة خطير مكلف حماس الغزو البري الاسرائيلي

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