الاتحاد الأوروبي يعلن زيادة مساعداته الإنسانية لقطاع غزة 3 أضعاف

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والمنطقة ككل، إلى ثلاثة أضعاف.

وقالت فون دير لاين عبر منصة "إكس": "تحدثت مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعد زيارتي واتصالاتي مع القادة الإقليميين. سيقوم الاتحاد الأوروبي بزيادة مساعداته الإنسانية إلى ثلاثة أضعافها لمساعدة المدنيين الاكثر ضعفا في غزة والمنطقة ككل".

وأضافت: "سنضاعف جهودنا لضمان وصول هذا الدعم إلى من يحتاج إليه".

وكانت المسؤولة الأوروبية أعلنت الأربعاء الماضي، أن الدعم الإنساني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني ليس موضع تساؤل، لكن التكتل يجب أن يراجع مساعداته المالية.

وقالت في بيان: "دعمنا الإنساني للشعب الفلسطيني ليس موضع تساؤل. ومع ذلك، من المهم أن نراجع بعناية مساعداتنا المالية لفلسطين. لم ولن يذهب تمويل الاتحاد الأوروبي إلى حماس أو أي كيان إرهابي البتة. وبالتالي سنراجع الملف بأكمله مرة أخرى الآن في ضوء تطورات الوضع على الأرض".

وأكدت تأييدها لمراجعة كاملة لبرنامج الدعم المالي بملايين الدولارات لمشاريع فلسطينية.

ضد طوفان الأقصى

وتعتبر فون دير لاين، أن عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس على إسرائيل السبت الماضي، "عمل حربي" نفذ بدم بارد، وأعلنت دعمها الكامل لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، حسب تصريحها.

ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" تشن طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق عديدة في القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

وذكرت وزارة الصحة بغزة ظهر اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على سكان غزة والضفة إلى 2269 شهيدًا و9814 مصابًا.

وبينت الصحة أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدًا، و8714 مصابًا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدًا، وأكثر من 1100 مصاب.